OL, OGC Nice : un dirigeant lyonnais confirme qu'une rivalité se met en place

Hier en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, a été interrogé sur le fait que l'OGC Nice avait pu récupérer des pépites lyonnaises comme Melvin Bard et Amine Gouiri à moindre coût alors que les deux clubs luttent désormais pour les places européennes. L'entraîneur néerlandais a fait comme il a pu pour justifier ces transferts, tout en confirmant que Gones et Aiglons étaient désormais rivaux.

Dans L'Equipe du jour, le directeur du football lyonnais, Vincent Ponsot, explique : « Les ambitions qu’ils affichent font qu’on sera désormais plus regardants sur des situations de ce type-là. En tout cas, plus regardants que ce qu’on a pu être par le passé ». Son homologue niçois et ami Julien Fournier ajoute : « On a passé un deal moral entre nous, qui est que rien n’entachera notre amitié. Mais sur le plan professionnel, il n’y a aucun passe-droit, ni de son côté, ni du mien. Il y a zéro cadeau. Quand on a acheté Maolida 10 M€, je n’ai pas l’impression que Lyon nous a fait un cadeau. Il n’y a pas de coup bas entre nous, pas de mensonge, mais le bluff est autorisé, comme dans toute négociation ». C'est donc bien le début d'une rivalité sportive !

La une du journal L'Équipe du dimanche 24 octobre.



🗞 Lire l'édition > https://t.co/NIRLqs6u4D pic.twitter.com/aAYcylSHpz — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 23, 2021