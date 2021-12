OL - OM : après sa sanction, Aulas réveille un vieux dossier conflictuel

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a été suspendu ce mercredi par la commission de discipline de la LFP pour cinq matchs ferme à la suite de ses propos envers Rudy Buquet, l'arbitre de l'Olympico entre l'OL et l'OM, arrêté après le jet d'une bouteille depuis les tribunes sur Dimitri Payet.

Dans les colonnes du journal L'Equipe, le patron des Gones a réagi à sa manière à sa suspension, réveillant un vieux dossier conflictuel. "Si je voulais faire de l'humour, je dirais que c'est le comex et le conseil d'administration qui seront peut-être privés de ma présence et de mes conseils... Et m'empêcher de siéger pour des propos qui ne sont pas malveillants, franchement, je ne comprends pas. Une nouvelle fois, si je voulais faire encore de l'humour, je dirais que je commence à avoir l'habitude d'avoir des retombées un peu indigestes pour des choses qui ne me concernent pas. Je pense à l'arrêt du championnat, à plein de choses qui font que l'on est dans un monde qui a sa propre justice."

