OL, OM, ASSE : une piste se détache pour Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Rudi Garcia va-t-il connaitre un nouveau championnat la saison prochaine ? Le coach français, sans club depuis son licenciement de l’OL en mai 2021, a déjà entraîné de nombreuses équipes dont la quasi-totalité en France. Sa seule expérience à l’étranger est son passage de trois ans à l’AS Roma. Désormais consultant pour Canal+, il pourrait très prochainement retrouver un poste d’entraineur.

Selon le journaliste Giannis Chorianopoulos, le club turc de Galatasaray est en discussion avec le coach français pour prendre les commandes de l’équipe. Rudi Garcia a également reçu une proposition de l’AEK Athènes, mais il est peu probable que cette piste aboutisse.

AEK Athens made one last contact with Rudi Garcia to become their new manager. They do not seem to have chances. Galatasaray are in talks with Garcia also@AEK_FC_OFFICIAL @GalatasaraySK #AEK #Galatasaray