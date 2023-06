OL, OM : John Textor discute avec des investisseurs saoudiens !

Zapping But! Football Club OL : Lyon doit-il vendre Rayan Cherki cet été ?

Plutôt que de régler le départ du technicien sur une simple indemnité de transfert, John Textor discute avec le fond saoudien propriétaire du club de Cristiano Ronaldo pour que ce dernier investisse directement dans les clubs de ses galaxies. Une démarche pragmatique à l'heure où la DNCG vient de s'accorder un délai pour étudier le nouveau budget de l'OL, complètement retravaillé par Textor.

Ce n'est pas la première fois que John Textor irait chercher des synergies ailleurs, lui qui a solutionné le déficit de l'OL Féminin (entre 13 et 15 M€ par an) en se tournant vers la femme d'affaires américaine Michele Kang, qui a repris sa suite tout en injectant des fonds dans la structure...

Saída de Luís Castro do Botafogo passa por negociação de Textor com fundo árabe para aporte na Eagle. Americano tenta conseguir investimento em sua empresa para aplicar no alvinegro e no Lyon.https://t.co/eWlqm9O4U5