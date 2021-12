OL - OM: l'arbitre dénonce des menaces d'Aulas et de Sampaoli !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

À deux jours des décisions de la LFP concernant les sanctions à infliger à l'OL suite à l'incident qui s'est déroulé lors du choc contre l'OM, il y a deux semaines, RMC a eu accès au rapport de l'arbitre de la rencontre, Ruddy Buquet. Et celui-ci serait à charge contre Jeah-Michel Aulas.

Buquet aurait écrit : « Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l'Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire: "La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex et ça ne va pas en rester là" ».

Et à RMC d'ajouter ce commentaire : « Un passage qui illustre les pressions exercées par le président de l’OL, à la fois sur l’arbitre mais aussi sur les délégués. Des pressions que l’OM veut dénoncer devant la commission de discipline de la LFP. » M. Buquet dénoncerait aussi le comportement de Jorge Sampaoli, le coach marseillais. « L’arbitre décrit précisément "un comportement et des gestes de plus en plus déplacés à mon égard en me montrant à plusieurs reprises du doigt dans mon vestiaire" », peut-on lire.

🗣️💬 @DanielRiolo : "Les stratégies de défense de Lyon et de Marseille sont minables. Rabaisser ce qui s'est passé ce soir-là à 'je ne veux pas perdre des points' ou 'je veux gagner le match sur tapis vert', ça ne relève pas le niveau intellectuel des deux parties." #rmclive pic.twitter.com/ejHnVIjuM8 — After Foot RMC (@AfterRMC) December 6, 2021