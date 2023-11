OL, OM : l’arrivée de Friio se confirme à Lyon, Textor a signé un gros coup !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Comme révélé par La Minute OM, David Friio – qui vient de quitter ses fonctions de directeur sportif à l’OM afin de faire la place à Medhi Benatia – devrait rapidement occuper les mêmes fonctions … à l’OL.

Validé par Matthieu Louis-Jean

Ce jeudi soir, L’Equipe a confirmé la rumeur, expliquant que John Textor discutait déjà depuis plusieurs semaines avec l’ancien scout de Manchester United et de l’ASSE. Choisi pour être le patron du sportif au quotidien au Groupama Training Center, Friio aurait été validé par Matthieu Louis-Jean.

Le patron de la nouvelle cellule de recrutement des Gones – qui connaît très bien Friio pour l’avoir côtoyé à l’OM et en Angleterre – aurait poussé en ce sens. L’OL va donc faire d’une pierre deux coups : calmer les supporters qui réclamaient un directeur sportif… et mettre en place quelqu’un qui ne perturbera pas le travail de la nouvelle team de scouting et de datas.

