OL - OM : le match va reprendre, les Marseillais furieux ! (DIRECT)

Le match entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, comptant pour la 14e journée de Ligue 1, a débuté ce soir de la pire des manières. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner, le milieu offensif de l'OM, Dimitri Payet, a reçu une bouteille venue des tribunes sur la tête. L'arbitre de la rencontre, Rudy Buquet, a décidé d'interrompre le match et de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires dès la 4e minute de jeu.

A l'instant, plus d'une heure après l'incident, l'arbitre ne veut pas que le match reprenne. Les Marseillais, non plus. Il se dit également que Dimitri Payet, touché physiquement et moralement, ne reprendra pas quoi qu'il advienne.

La décision finale vient d'être communiquée par le speaker : le match va reprendre. Les joueurs de l'OM, dans le vestiaire, sont furieux et scandalisés par cette décision.

Les Lyonnais, présents sur la pelouse, sont depuis peu retournés au vestiaire. Les Marseillais, eux, ne sont pas sortis du leur.

Il est 22 heures 37 et rien ne se passe. On ne sait pas si le match va vraiment reprendre....