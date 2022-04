OL, OM, LOSC, ASSE : Rudi Garcia vers une destination très surprenante ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Ancien coach de l'ASSE, du LOSC, de l'OM et de l'OL, Rudi Garcia (58 ans) arrive au bout de son année sabbatique. Désireux de reprendre le cours de sa carrière d'entraîneur après avoir joué les consultants durant un an, le technicien a récemment confié qu'il reviendrait bien à Lyon en cas de changement d'entraîneur la saison prochaine.

Les Gones s'étant séparés de Juninho, qui était son principal problème dans la Capitale des Gaules, la porte n'est d'ailleurs pas complètement fermée du côté de l'OL mais, si l'on en croit le journaliste grec de Sportime Giannis Chorianopoulos, une autre offre est aujourd'hui sur la table de l'ancien coach de l'AS Roma.

En effet, l'AEK Athènes lui aurait fait une proposition officielle assortie d'un contrat de 2 M€ par an. Une offre qui fera forcément réfléchir Rudi Garcia alors que le Fenerbahçe est aussi sur les rangs pour l'accueillir.

