OL, OM, LOSC : c'est fini pour Rudi Garcia à Al-Nassr !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Pour résumer

Al Nassr annonce la mise à l'écart de l'ancien coach de l'OL, l'OM et du LOSC Rudi Garcia. Les stars du vestiaire et Cristiano Ronaldo, notamment, n'auraient pas apprécié son management. Et Al Nassr n'était plus en tête du championnat...