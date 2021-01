OL, OM, PSG : le seul club français dans le Top 20 historique de la Champions League est…

L'UEFA vient de dévoiler un classement original quoi que très simple, celui des clubs ayant disputé la Champions League depuis sa création en 1955-56, quand elle s'appelait encore Coupe d'Europe des clubs champions. Pour établir une hiérarchie, l'instance continentale a pris le nombre de matches de chaque club, a compté deux points pour une victoire, un pour un nul, zéro pour une défaite. Du coup, ceux qui y ont souvent participé sont bien positionnés, comme par exemple le Dynamo Kiev, 11e. Mais globalement, la hiérarchie est respectée.

L'OL 20e, le PSG 25e, l'OM… pas classé !

Le leader est le Real Madrid, club le plus titré en C1 avec 13 victoires, suivi du Bayern Munich et du FC Barcelone. En 4e position, on retrouve Manchester United, qui compte pourtant deux fois moins de victoires finales que Liverpool (6e). Mais les Reds ont dominé à une période où il fallait moins de matches pour décrocher la timbale…

Et au niveau des clubs français ? Comme dit précédemment, la logique est respectée puisqu'il n'y a qu'un seul club dans le Top 20. Seulement, ce n'est pas l'OM, pourtant unique vainqueur hexagonal dans l'épreuve. C'est l'OL, 20e, juste derrière le PSV et juste devant l'Etoile Rouge de Belgrade, ce qui dit beaucoup du niveau de la Ligue 1. Le PSG est 25e et l'OM… au-delà. Tellement loin qu'il n'apparaît pas parmi les trente premiers !