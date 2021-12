OL - OM : Riolo cartonne Aulas après sa sanction, son comportement avec Juninho également critiqué

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

Le dimanche 21 novembre dernier, en plein chaos lors d'OL-OM après que Dimitri Payet a reçu une bouteille d'eau sur la tête, Jean-Michel Aulas avait téléphoné à L'After et s'en était pris à Daniel Riolo, qui l'accusait d'avoir mis la pression sur l'arbitre pour faire reprendre le match. Hier soir, la commission de discipline de la LFP a infligé dix matches de suspension de toute fonction officielle (dont cinq avec sursis) au président de l'OL, confirmant qu'il avait bien tenté de faire changer d'avis l'homme en noir.

Logiquement, Daniel Riolo a crié victoire sur les ondes de RMC : "Il disait que je me trompais et effectivement il avait tort. J'avais les informations justes, j'avais raison de A à Z sur tout le dossier...". Et comme c'était la fête à JMA hier dans L'After, Florian Gautreau a critiqué les propos qu'il a pu tenir sur directeur sportif en partance : "Ce qu'il fait à Juninho, je trouve ça limite dégueulasse". Dans les cordes, le président de l'OL assure dans L'Equipe du jour qu'il devrait faire appel de sa sanction, qu'il ne comprend pas.

🗣️💬 "Ce qu'il fait à Juninho, je trouve ça limite dégueulasse"



💥 @FlorentGautreau fustige le comportement d'Aulas à l'égard du directeur sportif lyonnais. #rmclive pic.twitter.com/QHVzQeIe3P — After Foot RMC (@AfterRMC) December 15, 2021