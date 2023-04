OL – OM : une enquête ouverte pour violences et insultes racistes

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux et des médias : à la fin du match entre l'OL et l'OM dimanche soir, des scènes de violence se sont produites aux abords du Groupama Stadium, devant le virage sud, fief de plusieurs groupes Ultras lyonnais.

L’OL déplore ces violences

Des insultes racistes ont été proférées : « Bande de nègres », « Oh, tu n’es pas chez toi, sale nègre »... On y voit un homme se faire rouer de coups par plusieurs individus et la scène se conclue (après une coupure) par un nuage de gaz lacrymogènes tirés par les forces de l’ordre. Selon RMC, « Deux blessés ont été constatés, dont un pris en charge par les pompiers. Deux interpellations ont eu lieu. » Une enquête de police est en cours et l'OL incite les victimes à porter plainte au commissariat. « Si les personnes qui souhaitent porter plainte veulent se rapprocher de nous, on les accompagnera ».