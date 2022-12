OL : on en sait de nouveau plus sur la vente à Textor !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Attendue depuis plusieurs jours, la vente de l'Olympique Lyonnais à John Textor n'est toujours pas bouclée. Mais alors que Canal+ a annoncé ce jeudi que l'OL ne devrait finalement pas être vendu à l'homme d'affaires américain, une source proche du milliardaire a assuré au journal L'Equipe que tout était fait entre John Textor et les actionnaires d'OL Groupe.

"La signature de tous les documents se déroulait hier (jeudi) et aujourd'hui (vendredi) et les flux financiers ont débuté. Le closing officiel prendra plus de temps, du fait de conversions monétaires et de flux différents vers toutes les banques et les vendeurs", a expliqué cette source. L'épilogue de la vente de l'OL est donc enfin imminent...