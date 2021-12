OL : Paqueta, Juninho, le soutien de ses joueurs... les mots forts de Bosz avant les Rangers

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

Le match

"Il y a beaucoup à gagner demain. D’abord une sixième victoire, qui serait spécial. On veut ce record qui donnerait de la confiance et on doit cela aux supporters qui seront là."

Le départ de Juninho

"A mon avis, il n’y a rien d’officiel sur le départ de Juninho. Le club n’a pas commenté donc je ne dirais rien de plus. Je me concentre sur le match de demain."

Les difficultés actuelles

"Nous sommes tous responsables de cette situation. Les joueurs, comme moi. Normalement dimanche tu dois gagner la rencontre. J’espère que demain on va montrer qu’on peut gagner mais aussi en jouant avec stabilité. (...) Dans le football quand tu ne gagnes pas les matchs, pour la confiance c’est pas bien. Quand tu es joueur ou entraîneur de l’OL, tu dois gagner."

Paqueta

"Ça fait un mois qu’on dit que Paqueta est le meilleur joueur du championnat et maintenant il ne pourrait plus jouer dans l’équipe ? Ça ne marche pas comme ça pour moi. C’est à moi de l’aider pour qu'il retrouve son meilleur niveau mais il reste un très très bon joueur."

Lopes

"Anthony Lopes mérite qu’on parle de lui gagne car il fait une très bonne saison mais ce n’est pas une bonne chose car ça veut dire qu’on est souvent en danger."

Marcelo

"Marcelo ne sera pas rappelé. Il faut regarder les joueurs disponibles et en fonction de ça tu fais une tactique et une stratégie."

Le soutien de ses joueurs

"Oui je pense que les joueurs sont toujours avec moi mais ce n’est pas à moi qu’il faut demander."

