OL : pendant que Depay bat des records, Cherki a trouvé comment retourner Bosz

Décevant depuis quelque temps sous le maillot du FC Barcelone, Memphis Depay a retrouvé des étincelles avec les Pays-Bas. Hier soir, l’attaquant néerlandais a été un acteur majeur du large succès des Oranje contre Gibraltar en éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 (6-0).

Passeur décisif, Depay y est également allé de son doublé. Impliqué sur 22 réalisations en sélection en 2021 (14 réalisations, 8 passes décisives), il est le joueur européen le plus décisif en Sélection A sur la période. Rayan Cherki aimerait marcher sur les traces de son glorieux aîné à l’OL et a peut-être trouvé une solution pour enfin convaincre Peter Bosz de lui donner sa chance dans son onze de départ : se montrer chez les Bleuets contre la Serbie (18h30).

Cherki profite des Bleuets

« L’équipe de France est aussi faite pour ça, venir prendre du plaisir et repartir en club encore plus frais. J’espère que ce sera le cas. Cette saison est très importante pour moi, je peux faire de grandes choses et j’espère pouvoir les faire en club, souffle le crack de l’OL dans L’Équipe. Ça m’a fait énormément plaisir de revoir Amine et Melvin (Gouiri et Bard, désormais Niçois). Il y a beaucoup de Lyonnais (Caqueret, Gusto, et Kalulu, parti à l’AC Milan), c’est une force. »

Mis en confiance par Sylvain Ripoll qui l’a pris à part en début de rassemblement, Cherki évolue dans un contexte favorable mais a été freiné par une grosse béquille reçue contre l’Ukraine. Préservé deux jours, il s’est entraîné normalement hier et devrait garder un rôle de joker voué à dynamiter la seconde période, car Sofiane Diop donne aussi satisfaction comme titulaire.

