OL : Peter Bosz a également séduit son prochain rival

Passé sur le banc du Bayern Munich, Niko Kovac avait déjà fréquenté Peter Bosz en Bundesliga. Le Croate n'est pas mécontent de retrouver le Néerlandais en Ligue 1 lors d'OL – Monaco samedi soir à Décines (21h). En conférence de presse, le coach monégasque a dit tout le bien qu'il pensait de l'entraîneur lyonnais.

Kovac : « J'aime le style de jeu qu'il met en place »

« C'est un très bon coach en plus d’être une belle personne. Il aime jouer très haut. Je me rappelle de son parcours lorsqu’il est allé jusqu’en finale de Ligue Europa avec l’Ajax Amsterdam. Je l’ai affronté à plusieurs reprises en Bundesliga, et j’aime le style de jeu qu’il met en place », a glissé Kovac, cependant prêt à lui faire des misères :

« On s’attend à un gros match dans un stade qui sera plein. Je pense que nous sommes très proches avec certaines équipes derrière le PSG, et Lyon en fait partie. Comme d’habitude, nous irons là-bas pour gagner la rencontre ».