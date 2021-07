OL : Peter Bosz a évité une première mine laissée par Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le départ de Rudi Garcia de l’OL au printemps n’est pas passé inaperçu. Ses critiques sur Juninho ont été cinglantes mais n’ont pas fait vaciller Jean-Michel Aulas, qui a su rebondir après l’échec Christophe Galtier avec Peter Bosz. Arrivé avec des idées bien établies, le technicien néerlandais n’est pas tombé dans un premier piège tendu par son prédécesseur sur le banc lyonnais.

Selon Foot Mercato, les jeux avec ballon et la communication sont deux points trop faiblement développés par Garcia et désormais décuplés chez Bosz. Un joueur du groupe de l’OL a ainsi glissé que « les séances sont très intéressantes et axées sur le jeu et que le nouveau staff veut que tout soit à fond et fasse les choses directement, ce qui est également apprécié. »

« Le fait que le Néerlandais parle aussi le Français facilite les échanges et la compréhension, qui sont meilleurs qu'avec Rudi Garcia », expliquent nos confrères. « C’est un coach qui parle beaucoup à ses joueurs. Tout le staff communique avec les joueurs, y compris l'entraîneur, ce qui est très important. Je ne connais pas le ressenti des autres joueurs, mais personnellement je me sens très bien dans le groupe », a confirmé un autre élément du groupe. Autant dire que l’ère Garcia est déjà de l’histoire ancienne à l’OL.

Le coach Peter Bosz a convoqué l'ensemble de son groupe pour le premier match de préparation de la saison face au @FBBP01 ce samedi ! 👊🔴🔵



Seul Lenny Pintor sera absent.#OLFBBP01 pic.twitter.com/bOO5t613Ck — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2021