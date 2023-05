OL : Peter Bosz de retour sur un banc de prestige l'été prochain ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ejecté du banc de l'OL en début de saison, Peter Bosz (59 ans) devrait retrouver du travail l'été prochain... Et pas n'importe où. En effet, le technicien néerlandais devrait retourner à l'Ajax Amsterdam pour tenter de ressusciter le plus mythique des clubs bataves. Au cœur d'une saison pourrie (3ème d'Eredivisie derrière les rivaux du Feyenoord et du PSV Eindhoven) qui l'a vu changer deux fois d'entraîneur (Schreuder, Heitinga), l'Ajax songerait à nouveau à l'homme qui lui a offert sa dernière finale de Coupe d'Europe (2017) selon plusieurs insiders bien renseignés aux Pays-Bas.

Bosz dément... mais refuse Twente

Pour autant, hors de question pour Peter Bosz de revendiquer le poste de l'intérimaire John Heitinga dès aujourd'hui : « Peter Bosz lui-même le nie et dit qu'il n'a pas été approché par l'Ajax. Cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas, mais au moins l'information d'hier (contact établi, NDLR) a été démentie », assure le journaliste de la NOS Jeroen Stekelenburg. Ce qui est vrai en revanche, c'est que Peter Bosz a bien refusé le poste de coach de Twente... et qu'il n'a pas non plus donné suite à l'intérêt porté par les Glasgow Rangers.

