OL : Peter Bosz demande encore de la patience aux supporters

Dans un entretien à RMC Sport, Peter Bosz a déjà commencé le bilan de sa première année à l'OL. Venu à Lyon avec beaucoup d'idées concernant le jeu, le Néerlandais reconnaît avoir eu du mal à les mettre en place... Et ne pas y être encore parvenu.

Pourquoi ? « Parce que nous ne sommes pas assez forts pour jouer pendant 90 minutes et tous les matchs de manière offensive et avec un pressing très haut et beaucoup de possession. Non, on n’y arrive pas à jouer comme cela en ce moment. Cela ne me frustre pas mais bien sûr j’aimerais voir mon équipe jouer autrement. On travaille dessus mais ce n’est pas toujours possible », a glissé l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam.

« On est loin d'être parfait »

Inspiré du jeu du FC Barcelone, de Manchester City ou encore de Liverpool, Peter Bosz réclame encore du temps pour « gagner avec une manière qui est offensive, attractive et dominante » en suivant les préceptes qu'il veut inculquer : « Je pense que l’on joue beaucoup mieux qu’au début de saison mais on est loin d’être parfait. Combien de temps faut-il encore ? C’est la première question que l’on me pose quand j’arrive dans un nouveau pays, combien de temps. Je ne sais pas. En Israël c’était un mois, à l’Ajax c’était trois mois et ici cela fait déjà huit mois. Cela dépend. Cela dépend de la qualité des joueurs, cela dépend du pays et de beaucoup de choses... »

Alexandre Corboz

Rédacteur