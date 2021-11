OL : Peter Bosz fait la sourde oreille aux critiques, il a son plan et s'y tient !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Critiqué pour la friabilité défensive de son OL (déjà 21 buts encaissés en 13 journées de L1), Peter Bosz garde pour l'instant le soutien de ses dirigeants et d'une majorité de supporters. Pour autant, son projet de jeu offensif et ses choix tactiques ont été lourdement mis à mal par les défaites à Nice (2-3) et Rennes (1-4).

Dans un long entretien à So Foot, le Néerlandais a accepté de détailler son projet. S'il reconnaît que sa « vision du foot n'a pas encore été comprise à 100% par le groupe », Peter Bosz est persuadé d'être dans le vrai.

« Je pense que c'est possible de gagner à ma manière »

« Je pense que c'est possible de gagner à ma manière. Si je n'avais pas les joueurs pour le faire, peut-être que je changerais, mais je ne serais probablement pas l'entraîneur de cette équipe. Heureusement, aujourd'hui j'ai le choix. Quand tu commences, tu disposes de petites formations avec des éléments moyens, il faut faire ses preuves. Là, si le président Aulas m'avait dit quand il m'a contacté : "Peter, on doit être champions, on a des joueurs qui vont vite devant, d'autres qui sont très costauds en défense, on va tous se mettre derrière", je ne serais pas coach de l'OL », a-t-il reconnu.

Petit bémol pour l'OL : c'est cet entêtement à ne rien changer qui lui avait valu de manquer ses passages au Borussia Dortmund et au Bayer Leverkusen.