OL : Peter Bosz pourrait flinguer le chouchou de Jean-Michel Aulas

S'il devrait quand même démarrer la saison dans la peau d'un titulaire à l'OL du fait des absences et du non recrutement, Rayan Cherki souffre beaucoup du changement d'entraîneur et de l'arrivée de Peter Bosz. En effet, si Jean-Michel Aulas considère Cherki comme le successeur désigné de Karim Benzema à Lyon, le technicien néerlandais n'est pas vraiment du même avis. Pire, Peter Bosz aurait même beaucoup de mal avec les caractéristiques particulières du prodige lyonnais.

« Il l'a souvent reprise durant les entraînements, lui reprochant de ne pas faire ce qui lui était demandé, de ne pas répéter ses consignes », écrit L'Equipe au sujet de la délicate relation Bosz – Cherki... Comme une première alerte face à de grandes déconvenues à venir. Faute de concurrence face à Brest, Rayan Cherki devrait quand même jouer... Par défaut dans l'esprit d'un Peter Bosz, qui préfère reprendre le joueur de 18 ans sur les « mauvaises » choses qu'il fait plutôt que de souligner les bonnes.

Bosz peut-il éjecter Cherki de l'équipe ?

« Cherki a, en fait, beaucoup de mal à assimiler les principes de Bosz, cette nécessité de rester sur l'extérieur, de faire un travail de pressing collectif, non individuel, de déclencher le moment opportun ses courses », ajoute le quotidien sportif. Le technicien batave ayant sciemment fait le choix de sortir certains éléments de son groupe (Diop, Mendes, etc.), Peter Bosz peut-il se passer de Cherki afin de faire un électrochoc et faire comprendre au joueur qu'il doit changer ? Une telle décision ne serait pas forcément simple à accepter pour Rayan Cherki... Et pour les éducateurs du club, lequels ont beaucoup de mal à gérer le chouchou de JMA quand il descend prêter main forte dans une catégorie plus basse. Une chose est certaine : Rayan Cherki peut rapidement devenir un problème à Lyon s'il ne s'adapte pas plus vite aux demandes de son coach...