OL : Pierre Ménès analyse le mercato lyonnais avec un gros bémol

Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Lyon s’est renforcé dans les dernières heures du mercato hivernal. Romain Faivre et Tanguy Ndombele ont rejoint les Gones, suite au départ de Burno Guimarães. Des arrivés qui ont fait réagir l’ancien journaliste de Canal+ : « Romain Faivre, c’est un très bon joueur, qui ne remplacera en rien Guimarães. Je pense que tout le monde est d’accord là-dessus. J’ai tendance à dire que vu le contexte actuel, 18 millions je trouve ça un peu cher. Je pense que 12 millions m’aurait semblé être un tarif plus approprié au niveau du joueur et à sa provenance »

Pour Tanguy Ndombele, Pierre Ménès s’est montré assez enthousiaste mais s’interroge sur le niveau actuel de l’ancien joueur de Tottenham : « Ndombele on le connait. Si on parle du Ndombele qui est en forme, celui-là peut jouer partout. Mais si on parle du Ndombele qui de ces derniers mois, il peut jouer nul part. Donc on le sait que c’est une question d’implication avec lui. Donc on verra. Il a clairement échoué à Tottenham. Il va revenir dans un contexte où il sera plus à l’aise avec ses repères. Ça peut être une bonne pioche »

Face à Pierrot (2/2) : spécial mercato PSG, OM, OL, ASSE, Bordeaux...



Cette 2e partie est intégralement consacrée au mercato qui se termine ce soir, avec un focus sur Bordeaux, Saint-Etienne, Marseille, Lyon et Paris.https://t.co/Y3dQvxrgxP — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 31, 2022