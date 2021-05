OL : Pierre Ménès brise le silence et met son grain de sel dans le clash Juninho - Garcia !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La tension est à son comble à l’OL. Au lendemain de l’annonce de son départ, Rudi Garcia a joué la politique de la terre brûlée en s’en prenant à Juninho. Le directeur sportif des Gones est resté discret jusque-là mais il prépare une réaction officielle sur la chaîne du club.

En attendant, cette brouille a fait sortir Pierre Ménès de sa torpeur. Évincé par Canal+ durant le printemps, le consultant est resté ébahi devant cette situation et a rappelé que Laurent Blanc aurait été un meilleur choix que Garcia à l’OL fin 2019.

« Et on a préféré lui à Laurent Blanc... »

« Et on a préféré lui à Laurent Blanc, a-t-il ironisé sur son compte Twitter. C’est sûr ça aurait été tellement pire... Blanc est juste bien meilleur et plus taillé pour ce genre de club mais c’est juste mon avis. » Et Christophe Galtier alors ?