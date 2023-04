OL : Pierre Ménès émet des doutes sur l’avenir de Cherki

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Vendredi soir, après la victoire de Lyon à Toulouse (2-1), Thierry Henry a fait l'éloge de Rayan Cherki en expliquant toutefois que pour franchir un cap, l'attaquant de 19 ans devait devenir plus tueur devant les buts. C'est ce que son entraîneur à l'OL, Laurent Blanc, ne cesse de lui répéter. Interrogé sur le fait que Cherki divise l'opinion, Pierre Ménès a, comme toujours, fait preuve d'un avis très tranché lors d'un live avec les supporters. Selon lui, le Lyonnais a de grosses qualités mais pas de quoi devenir un très grand joueur.

"Je suis un peu dubitatif sur le fait qu'il devienne un très grand joueur"

"Je pense que le style même de Ryan Cherki fait qu'il ne peut pas être un joueur régulier. Les types comme ça qui prennent la balle et qui tentent quelque chose systématiquement, il faut accepter qu'ils aient du déchet. Ça me fait rire quand on dit de Neymar qu'il a perdu 15 ballons dans un match. Mais s'il a donné 2 passes décisives, c'est l'essentiel, non ? On s'en fout qu'il ait perdu des ballons ! Ce sont des puncheurs, qui sont là pour prendre des risques. Maintenant, être irrégulier, ça veut dire un coup être bon, un coup être pas bon. Or, Cherki, pour l'instant, c'est deux coups pas bon, un coup bon. Visiblement, il y avait un désaccord entre la presse et Laurent Blanc concernant sa prestation à Toulouse. Moi, je suis un peu dubitatif sur le fait qu'il devienne un très grand joueur et je ne comprends pas que le PSG se positionne dessus."

