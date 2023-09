OL : Pierre Ménès choqué par la gestion du cas Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si le sort de Laurent Blanc semble scellé depuis la défaite de l’OL contre le PSG (1-4) dimanche dernier, Lyon n’a toujours notifié que ce midi au « Président » sa mise à pied. John Textor a beau se démener pour trouver un nouvel entraîneur, ce dernier fait encore chou blanc.

« Textor ? Ce mec a quand même des méthodes et des manières extrêmement particulières »

Invité à commenter la situation sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès n’y est pas allé de main morte : « On est à combien de refus ? Cinq ? Six ? Là, ça a l’air de discuter avec Glasner mais bon, cela fait déjà une semaine que l’OL a joué son dernier match et Laurent Blanc continue à entraîner. Pour moi, c’est un manque de respect total de la part du club. Manque de respect dont Textor avait déjà fait preuve avec Jean-Michel Aulas, avec Laurent Blanc, avec Christophe Galtier en disant que le coach avait été proposé par Ponsot mais balayé d’un revers de main. Ce mec a quand même des méthodes et des manières extrêmement particulières. Après il est évident que des entraîneurs de renom, même à la recherche d’un club, ne se bousculent pas pour arriver chez le dernier de la Ligue 1 ».

Si l'ancien consultant du CFC évoquait « une vraie possibilité que Laurent Blanc soit sur le banc au prochain match », l'OL aurait décidé, selon L'Equipe, de mettre fin au faux suspense avec la mise à pied de l'entraîneur ce lundi.

