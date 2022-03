OL : Pierre Ménès met le doigt sur un problème insoluble pour Bosz

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

L’OL déçoit en championnat. Les Gones ne sont que dixièmes de Ligue 1 et le podium semble hors d’atteinte. Malgré cela, en Ligue Europa, le club performe et est en quart de finale. Pierre Ménès souligne un problème insoluble pour le coach lyonnais.

Sur son blog, Ménès s’est exprimé sur l’état d’esprit des joueurs lyonnais : « On a eu droit à un bien triste match entre Reims et Lyon. Avec des Rémois qui ont fait ce qu’ils savent faire de mieux : défendre. Et des Lyonnais qui ont fait ce qu’ils ne savent plus faire : attaquer. Le niveau de jeu des Rhodaniens a été pathétique, avec des joueurs qui ont l’air bien peu concernés par le futur du club, ce qui est peut-être le plus inquiétant. Et c’est d’autant plus critiquable qu’en Coupe d’Europe, ils répondent présent. On a l’impression qu’il n’y a que la Ligue Europa qui les motive et qu’ils ont fait une croix sur le championnat. Après cette énième contre-performance, les Gones sont 10e et devant eux, il y a neuf équipes qui avancent »

"Paris s'effondre, Lyon abdique, Marseille jubile"



Le PSG a sombré en Principauté, Rennes a cartonné Metz, Lyon a (encore) calé à Reims et Marseille a gagné le choc des dauphins. Analyse de ce dimanche très riche.https://t.co/FtDyeOXWuV — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 20, 2022

Pour résumer Alors que l’OL ne montre pas le même visage en championnat qu’en Europa League, cette saison, Pierre Ménès pointe un gros problème pour Bosz. Sur son blog, Ménès s’est exprimé sur l’état d’esprit des joueurs lyonnais en championnat.

Adam Duarte

Rédacteur