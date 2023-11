OL : Pierre Ménès remet les Gones à leur place après Rennes

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L’OL tient enfin sa première victoire de la saison ! Il a ainsi fallu attendre la 12e journée de Ligue 1 et un déplacement pourtant périlleux à Rennes pour y parvenir grâce à un but du méritant Jake O’Brien (1-0). Avec ce succès, les Gones sont toujours bons derniers mais ont repris espoir et pourront travailler avec plus de sérénité pendant la trêve internationale. Cela tombe bien : pour Pierre Ménès, Fabio Grosso a du pain sur la planche !

« Il y a encore énormément de boulot »

« Malgré leur supériorité numérique, les Lyonnais n’ont rien fait de la balle, ils ne se créaient même pas d’occasions. C’était assez terrible, a-t-il soufflé sur YouTube. Alors, Lyon recolle un peu après cette victoire mais leur prestation indique qu’il y a encore énormément de boulot pour pouvoir commencer à espérer un peu dans ce championnat. »

Ligue 1, J12 (2) : "Encore un triste et inquiétant dimanche de Ligue 1"



Dans la médiocrité ambiante, les mal classés se sont révoltés avant qu'en soirée, Lens ne crucifie l'OM en fin de match.https://t.co/AkHzw7Dsbx — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 12, 2023

