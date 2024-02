OL : Pierre Sage est déjà entré dans l'histoire du club

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le pari est une totale réussite. Et Pierre Sage, en personne, peut se féliciter d'avoir accepté de devenir l'entraîneur de l'OL, il y a quelques semaines, alors que l'équipe première ne mettait pas un pied devant l'autre et que Fabio Grosso prenait la porte pour manque de résultats.

Pas vu depuis 2007

La suite, on la connaît. Et si le club de John Textor a en effet réussi un mercato hivernal de première classe, avec de vrais renforts, force est de constater que Pierre Sage a su, avec ses mots, inverser la tendance et faire profiter du groupe de son savoir-faire. 7 victoires en 11 matches sous es ordres, il faut ainsi remonter à 2007 pour trouver trace d'un tel bilan. C'était avec Alain Perrin. Une époque au cours de laquelle l'OL alignait les titres de champion de France.

Pierre Sage devient le 1er entraîneur à compter 7 victoires après ses 11 premiers matchs officiels sur le banc avec l'@OL en compétition officielle depuis Alain Perrin en 2007 (7). #OLLOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) February 7, 2024

