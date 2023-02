OL : plombés par leur défense, les Gones s'inclinent à Auxerre

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Quel match étrange livré par l'Olympique Lyonnais ce soir ! Un de plus, diront ses supporters, en cette nouvelle saison très décevante. Pendant 50 minutes, les Gones ont eu la partie en mains et ont ouvert le score à la 36e minute par Moussa Dembélé, de la tête, sur un centre de Corentin Tolisso. Ils donnaient l'impression de pouvoir doubler la mise à condition d'accélérer ou de pouvoir se contenter de ce 1-0 sans trop forcer. Et puis, inexplicablement, ils ont laissé Auxerre renverser la rencontre (Perrin 51e s.p., Jubal 53e) avant de pousser pour égaliser, en vain.

Pas d'idée, pas de victoire

Défensivement, offensivement, cette équipe est beaucoup trop neutre, quand elle n'est pas vulnérable, pour espérer quoi que ce soit cette saison. Le recrutement de Dejan Lovren en janvier était censé renforcer l'arrière-garde mais les maux sont toujours les mêmes : un marquage laxiste, comme sur le second but auxerrois où Jubal se retrouve tout seul au second poteau suite à un corner dévié de la tête au premier par un partenaire, un temps de retard (à l'origine du pénalty) et un manque d'agressivité général ayant permis à des Icaunais pourtant pas transcendants de revenir dans la partie.

Mais offensivement, ce n'était pas forcément mieux. Hormis l'éclair Tolisso-Dembélé de la première période, les Gones ont proposé un jeu trop téléphoné, sans inspiration, avec beaucoup de centres pour tenter de profiter du jeu de tête de Sarr et Dembélé. Mais même après avoir constaté que les tours de défense de l'AJA prenaient systématiquement le meilleur sur leurs attaquants, les Lyonnais n'ont rien changé. Pas d'idée, pas de victoire. Et sans doute pas d'Europe à l'arrivée...

Né à Lyon, formé à l'@OL et buteur ce soir 😉 ! @GaetanPerrin07 inscrit son 3e but de la saison sur pénalty 📍 #AJAOL pic.twitter.com/vUe1L3LsTD — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 17, 2023

Pour résumer Alors qu'il menait au score à la pause, l'OL s'est incliné sur la pelouse d'Auxerre (1-2) ce soir, en ouverture de la 24e journée, après avoir encaissé deux buts en deux minutes. Ils laissent ainsi passer une nouvelle chance de se rapprocher de la zone Europe.

