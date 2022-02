OL : pourquoi Léo Dubois est devenu la nouvelle tête de Turc des supporters

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : que penser du Mercato d'hiver de l'OL ?

Léo Dubois divise plus que jamais à l'OL. Une fracture qui fut largement visible lors de la réception de Nice (2-0) où le capitaine lyonnais a été sifflé à plusieurs reprises par le Groupama Stadium. Une situation qui agace Peter Bosz.

« Je n'arrive pas à expliquer les critiques et pourquoi il a été sifflé. C'est le capitaine. Il ne mérite pas ça, et je ne comprends pas comment les supporteurs pensent. Cela l'a affecté. J'ai été aussi dans cette situation, quand j'avais plus de 30 ans, et tu peux dire que ce n'est pas grave, mais non, ce n'est pas comme ça. Si tu es sifflé par l'adversaire, ça te donne de l'énergie, mais par ton public, ce n'est pas pareil. Cela ne peut pas nous aider », a déploré le technicien néerlandais, rejoint par Karl Toko Ekambi : « Je n'ai pas entendu les sifflets, je fais abstraction de cela. Je ne pense pas qu'il soit perturbé, mais c'est dommage que le public fasse ça. Surtout qu'on est dans une bonne phase et qu'on a fait une bonne performance ».

Dubois visé à cause du capitanat et de Gusto

Ce désamour est causé par plusieurs facteurs. D'abord le choix du capitanat, offert à l'ancien Nantais au dépends d'un Anthony Lopes beaucoup plus apprécié du public. Mais aussi et surtout par rapport aux performances de l'international tricolore, en dent de scie défensivement. Certains ne comprennent notamment pas pourquoi Léo Dubois, du fait de son capitanat, jouit d'une sorte de totem d'immunité dans la concurrence qu'il vit avec le jeune Malo Gusto, un jeune du cru, apprécié des supporters.

Ces deux facteurs réunis ont fait de Léo Dubois le bouc émissaire idéal... Comme Maxwell Cornet avant lui à gauche quand Melvin Bard était encore au club. Un bouc émissaire qui a cependant eu l'intelligence de renouer le dialogue avec les supporters. Appelé à s'exprimer face aux Bad Gones samedi dernier à l'issue de Lyon – Nice, le capitaine n'a pas eu froid aux yeux (ni ailleurs puisqu'il est sorti en claquettes!) au moment de prendre la parole face au Virage Nord et aux griefs qui lui étaient portés. Une attitude globalement appréciée dont il conviendra de juger réellement l'efficacité le dimanche 27 février prochain sur OL – LOSC. C'est là qu'on saura si, oui ou non, Léo Dubois a retourné l'opinion publique.