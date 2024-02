OL : première bonne nouvelle pour Sage avant l'OGC Nice

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vainqueurs de leurs trois derniers matches toutes compétitions confondues (l'OM 1-0 et Montpellier 2-1 en L1, Lille 2-1 en Coupe), les Gones abordent la deuxième partie de saison avec ambition. Et la volonté farouche de remonter au classement de Ligue 1, eux qui sont désormais 13es avec trois points d'avance sur la zone rouge. Et quoi de mieux pour se jauger que le dauphin niçois ? Le choc aura lieu vendredi 21h, en ouverture de la 22e journée.

Expulsé contre Monaco, Dante manquera le match face à l'OL

Et comme tout souri actuellement à l'OL, le Gym sera blessé et diminué pour cette rencontre. Blessé car il vient de s'incliner à domicile dans le derby de la Riviera face à Monaco (2-3). Diminué car son capitaine, Dante, a été expulsé au cours de cette partie, à la 54e minute, pour un tacle violent qui a laissé des séquelles sur le tibia de Minamino. Le vétéran brésilien devrait écoper de plusieurs matches de suspension mais la certitude, c'est qu'il manquera le rendez-vous lyonnais. Une bonne nouvelle pour les Gones, à qui tout souri en ce moment !

