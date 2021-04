OL, PSG : Aulas et al-Khelaïfi félicités pour leur opposition à la Super League

Ce mardi, le congrès de l'UEFA est l'occasion d'un grand règlement de comptes entre le président de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, et les douze clubs dissidents ayant décidé de créer la Super League. Le Slovène a pointé du doigt l'égoïsme des meneurs de la révolte et leur a promis un sort exemplaire. Mais il a également félicité ceux qui n'avaient pas rejoint cette épreuve parallèle à la Champions League, dont Jean-Michel Aulas et Nasser al-Khelaïfi.

"Merci du fond du cœur, vous avez montré que vous aimez le football"

«Nasser, merci du fond du cœur, vous avez montré que vous aimez le football, vous êtes un grand homme et j’ai beaucoup appris de vous. Je remercie aussi Karl-Heinz Rummenigge, un fantastique président pour l'ECA (Association des Clubs Européens) et Jean-Michel Aulas, qui est venu ici aujourd’hui, mais aussi José (Castro, président du FC Séville), avec qui j'ai eu une discussion très rassurante hier (lundi) soir et avec qui nous partageons la même vision du football. Merci à vous.»

Le Slovène oublie volontairement de dire qu'al-Khelaïfi ne pouvait envoyer le PSG en Super League sans faire du tort au Qatar en vue du Mondial 2022 et qu'il a donc opté pour les intérêts de son pays, alors que l'OL et le FC Séville ne font tout simplement pas partie du gratin européen…