OL - PSG : Aulas ferme son clapet à L’Équipe et annonce du lourd pour Bosz !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL n’a pas réussi le petit exploit de s’offrir le scalp du PSG hier en s’inclinant à domicile face à l’ogre parisien (0-1). Lionel Messi a été l’unique buteur d’une rencontre presque à sens unique tant il a fallu un grand Anthony Lopes pour éviter que l’addition ne soit plus salée pour les Gones.

Interrogé sur les risques d’un licenciement après trois défaites d’affilée, Bosz ne craint rien ni personne. « J’ai un sentiment de progression et je n'ai peur de personne et de rien. Si on ne me laisse pas le temps, c'est comme ça, mais j'ai une idée très précise de comment je veux faire jouer cette équipe et on travaille pour ça. » Jean-Michel Aulas a conforté Bosz dans ses fonctions en taclant Vincent Duluc de L’Équipe.

« Formidable démonstration du public pour ce grand match avant que Vincent rabâche sans objectivité ses obsessions, je suis sur que notre équipe est sur le bon chemin, la défense avec un Thiago épatent (honte à VD), le contenu très positif précède toujours les bons résultats. La vérité est que notre niveau potentiel d’équipe est très élevé, l’intensité du match supérieure au PSG, Bosz et son staff font du bon travail. Laissez-nous travailler sereinement on fera les comptes le moment venu. Je ne suis pas inquiet, j’assume. »