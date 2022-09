OL, PSG : Aulas s'invite dans la polémique Galtier - chars à voile

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Ce mardi avait lieu la pose du premier siège de la future salle de basket LDLC Arena, où évoluera l'ASVL d'ici la fin de l'année prochaine. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, était présent à cet événement et il a été interrogé sur la polémique générée hier par la réponse ironique de Christophe Galtier sur les futurs déplacements du PSG. L'entraîneur parisien a évoqué la possibilité d'utiliser des chars à voile plutôt que l'avion, trop polluant.

« Je ne veux pas appuyer là où ça fait mal, mais peut-être que la question a été mal posée ou bien mal comprise. C'est un sujet très important qui doit être respecté et, en tant que grands sportifs et grands entrepreneurs, on se doit d'être exemplaires. On a évidemment introspecté toutes les possibilités (de déplacement) en interne. Mais sur le plan de l'équipe (l'OL), il y aura un certain nombre de déplacements qui seront effectués en car. J'ai compris que la SNCF était en train d'optimiser certains déplacements sur peut-être Paris. Donc, on va tout faire, y compris en faisant des efforts au niveau des équipes, de l'organisation et de la direction, pour qu'il y ait moins de consommation. Et quand on pourra éviter l'avion, on prendra le car ou le train. »