OL, PSG : Boateng réagit aux moqueries liées à Messi

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

Dans moins de trois semaines, le PSG accueillera l'OL au Parc des Princes. Et si tout va bien pour les deux joueurs, Lionel Messi retrouvera un Jerome Boateng, qu'il avait humilié d'un crochet un soir demi-finales de Champions League en 2015 entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Le défenseur central allemand avait terminé sur les fesses pendant que l'Argentin trompait Manuel Neuer. Interrogé sur cette action lors de sa conférence de présentation ce mercredi, Boateng a répondu avec beaucoup de calme.

«J 'ai de bons et de mauvais souvenirs de mes matches face à Messi. Je ne sais pas si quelqu’un n’en a que des bons face à lui. Maintenant, je joue avec l’OL. Tous les matches commencent à 0-0. Ce que je sais, après mes expériences au Bayern et en sélection, c’est qu’en travaillant en équipe, tout est possible, on peut atteindre tous ses objectifs. »

Jérôme Boateng évoque ses confrontations avec Lionel Messi https://t.co/SXDsWCIBD0 — Foot Mercato (@footmercato) September 1, 2021