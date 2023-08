OL - PSG : Lacazette est fixé sur son sort !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Le début de saison de l'OL vire au fiasco, entre la situation au classement, les blessures, le recrutement surveillé par la DNCG, la sortie polémique de Laurent Blanc.

Il sera suspendu

Et pour ne rien arranger, la commission de discipline de la LFP, ce mercredi, a infligé deux matches de suspension ferme et un avec sursis à Alexandre Lacazette suite à son expulsion contre Montpellier (1-4). Le capitaine des Gones ratera donc les prochaines rencontres à Nice et contre le PSG. Dur dur...

Podcast Men's Up Life