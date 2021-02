OL, PSG - Mercato : Leonardo aussi décisif que Juninho pour le réveil de Lucas Paqueta ?

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au Stade Brestois

C'est l'une des très belles pioches du Mercato en Ligue 1 ces derniers mois. En attirant Lucas Paqueta en difficulté à Milan, l'OL a tenté un pari qui s'avère gagnant, puisque le Brésilien est un homme de base d'une équipe lyonnaise qui bataille désormais dans la lutte pour le titre.

Dans les colonnes de l'Equipe, Lucas Paqueta revient sur l'importance de Juninho sur son arrivée. « Lui a d'abord été très sincère avec moi quand il m'a appelé : il savait la période que je traversais à Milan. Mais surtout, il me connaissait avant Milan. Il savait exactement qui j'étais. Il savait que je pouvais redevenir ce joueur comme à Flamengo, un guerrier qui se bat pour l'équipe. Aujourd'hui, quand je joue, je veux récompenser Juninho de la confiance qu'il a placée en moi. »

Leonardo lui a souhaité la bienvenue

Mais Juninho n'est pas le seul Brésilien de Ligue 1 à avoir un lien fort avec Lucas Paqueta. De son époque milanaise, le milieu des Gones garde un lien particulier avec Leonardo, le directeur sportif du PSG. « À Milan, je suis arrivé dans un nouveau pays, sur un nouveau continent, c'était une langue différente. Leonardo m'a beaucoup aidé, accompagné. »

Après une expérience milanaise finalement compliquée, Lucas Paqueta a donc su rebondir avec les Gones. Grâce à une cette influence brésilienne qu'il n'oublie pas. « Ici, à Lyon, c'est vrai que Juninho me transmet de la confiance et vous voyez un Paqueta prêt, adapté à ses coéquipiers, identifié au club. Mais tout cela, je le dois donc aussi à Milan et à Leonardo, que je veux remercier. Il m'a aidé et grâce à lui je suis devenu quelqu'un capable d'affronter les difficultés ». Le joueur révèle même que Leonardo lui a envoyé un message pour lui souhaiter la bienvenue en Ligue 1.