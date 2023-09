OL - PSG : Pierre Ménès encense les Parisiens et met les Gones sous terre

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier soir, le PSG a étrillé l’OL en terres lyonnaises. Le club de la capitale s’est imposé 4 à 1 face au club du Rhône qui est en plein doute ces derniers temps. Pierre Ménès est revenu sur ce match tout en prenant le temps de découper l’OL. Cela a été une déferlante offensive du PSG avec un but d'Hakimi, une jolie réalisation d’Asensio et encore un doublé pour Mbappé », a d’abord expliqué l’éditorialiste sur sa chaîne YouTube.

« Je me suis fait allumer sur Twitter parce que j'ai dit à la mi-temps que je ne trouvais pas cette équipe de Lyon si nul. Évidemment, je parlais sur le plan offensif. Les Lyonnais sont créés des occasions et Donnarumma a sauvé Paris plusieurs fois. Le problème c'est que défensivement, c'est pathétique. En ce moment, c’est un club qui est à la ramasse de haut en bas entre la guerre avec Aulas et Textor, ou encore Laurent Blanc qui se demande ce qu'il fait là », a-t-il analysé.

Ménès confiant pour le PSG

Si Pierre Ménès tient à mesurer ses propos sur le club de la capitale en raison du gros début de saison de Galtier l’exercice dernier, le journaliste semble assez optimiste pour la suite des évènements. « Le PSG a fait une première et une seconde mi-temps très cohérente. Les joueurs sont hyper concernés et la tactique de Luis Enrique commence vraiment à bien se mettre en place. Évidemment, comme je l'ai dit sur les 2 premiers matchs, quand il y a Dembélé et surtout Mbappé, on est déjà à 5 buts. Ça change la philosophie, la physionomie de l'équipe », a-t-il noté.

