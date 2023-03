OL, PSG : une icône lyonnaise remet Messi à sa juste place

C'était hier, dans la nuit. L'Argentine a célébré avec ses supporters son titre de Championne du monde en battant le Panama sur le score de 2 à 0. Et notamment grâce à Lionel Messi qui, d'un somptueux coup-franc, a inscrit son 800e but de sa carrière.

Au-delà du chef-d'oeuvre, que vous pouvez voir ci-dessous, il est une évidence que la Pulga ne domine pas le classement des meilleurs tireurs de coups-francs. Pour une fois....En effet, comme le rapporte le compte twitter Statsdefoot, c'est l'ancien de l'OL, le Brésilien, Juninho, réputé pour cet exercice tout au long de sa carrière, qui est en tête avec 77 coups-francs marqués. Et devant une autre légende brésilienne, Ronaldinho.

