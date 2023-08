OL : Rayan Cherki fait une infidélité et pose avec un maillot Sang et Or !

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Que les supporters de l’OL se rassure : Rayan Cherki n’a pas prévu de quitter le navire OL comme Castello Lukeba ou Bradley Barcola et encore moins de signer au RC Lens. Non, le maître à jouer lyonnais a décidé de donner un petit coup de pouce à son club formateur, et partenaire de l’OL : l’AS Saint-Priest.

Saint-Priest ironise sur la DNCG

Désireux de faire le buzz, le club de la banlieue sud de Lyon a présenté son nouveau domicile en faisant peser l’international Espoirs tricolore et en se permettant même une petite boutade sur la DNCG qui a rendu ce « transfert » possible (« Merci la DNCG on a eu une remise pas mal grâce à eux ! »).

Si on peut reprocher beaucoup de choses à Rayan Cherki, difficile de le taxer de ne pas être attaché à ses clubs…

