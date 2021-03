OL : Rayan Cherki s'offre un record et les félicitations de Garcia

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Auteur d'un doublé face à Sochaux (victoire 5-2) en 16e de finale de Coupe de France, Rayan Cherki a d'ores et déjà marqué l'histoire de l'OL. En effet, à seulement 17 ans et 201 jours, la pépite rhodanienne a déjà passé le cap des 5 réalisations en Coupe de France, effaçant des tablettes le record du « petit prince de Gerland » Fleury Di Nallo (18 ans et 139 jours).

Désormais à six réalisations dans la compétition, Cherki a également réalisé un match plein au niveau des statistiques comme le rapporte le compte Twitter Football Talent Scout avec également une passe décisive, 97% de passes réussies, 6 frappes ou encore 2 passes clés.

Rayan Cherki vs Sochaux



2 goals

1 assist

60 passes

97% pass accuracy

6 shots

2 key passes

6/6 accurate long balls

1 successful dribble



A quick reminder: Rayan Cherki is still a world-class talent. pic.twitter.com/KmXmyjOXU9 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 6, 2021

Rudi Garcia a aimé la simplicité de Cherki

Elu homme du match sur le site de l'OL (82,6% des voix), Cherki a hérité d'un joli 8/10 sur notre site pour sa performance. Une performance dont il s'est satisfait à chaud au micro d'Eurosport : « À titre personnel, je suis satisfait, a titre collectif, on aurait pu faire plus. J'espère qu'au prochain match, on encaissera moins de buts. Dans la tête du coach on ne sait jamais ce qu'il y a, mais j'espère continuer sur cette lancée ».

De son côté, Rudi Garcia a salué la simplicité dans les choix de sa pépite de 17 ans : « C'est bien d'avoir marqué sur deux corners et de finir avec un joli but de Rayan Cherki, qui a été bon en jouant simple et livré un match assez abouti ».