OL - RC Lens : Sage déplore l’absence de Lacazette, Haise donne des nouvelles de Wahi

Le RC Lens a frappé fort en s’imposant hier largement face à l’OL (3-0). Pierre Sage déplorait l’absence d’Alexandre Lacazette pour cette rencontre capitale. « Vendredi, je pensais vraiment qu’'Alex allait jouer, je n’avais aucune inquiétude, mais le dernier test n’a pas validé sa participation, a expliqué Sage. On a fait preuve de bon sens, on voulait qu’il enchaîne les deux prochains matches (à Lorient et à Toulouse). Il nous a manqué car notre plan de jeu initial voulait qu’on aille chercher notre ligne haute puisqu’il sait garder les ballons haut, et on n’a pas trop su le faire sans lui. Malgré son absence on s’est créé des situations, mais plutôt en transition. Maintenant, on a le droit de perdre un match mais on a aussi le devoir de se relever, et d’aller gagner à Lorient. » Et en Bretagne, Lacazette sera là.

Haise dissèque son plan anti Matic

Du côté du RC Lens, Franck Haise savoure la victoire et donne des nouvelles d’Elye Wahi. « Quand on gagne 3-0 à Lyon dans leur bonne période et avec un match plutôt maîtrisé, on est heureux, affirme Haise. Sur Matic, il fallait que quelqu’un soit toujours sur lui avec David Pereira Da Costa toujours sur lui. L’idée était de le limiter. La maturité, ça a été la clé de cette semaine d’entraînement. J’en ai également parlé à la causerie. On a été impatients par le passé mais on a su être en structure, on a eu cette maturité pour faire la passe de plus. On a fait des bonnes choses ces dernières semaines, mais quand on passe pas loin de faire mieux, c’est qu’il y a des imperfections à gommer. Et cela passe souvent par cela. On avance plutôt bien. Il reste encore beaucoup de matches donc deux très gros face à Brest, qui vole, et Nice, difficile à jouer. C’est bien de pouvoir les jouer à Bollaert. Elye Wahi ? Une petite entorse au niveau de l’épaule, il faudra attendre les examens ce lundi. Il ne m’a pas semblé hyper inquiet à la fin du match. »

