OL - RC Strasbourg (3-0) : la réaction de Depay après avoir dépassé Benzema

Il y avait du Michel Platini dans le coup franc inscrit par Memphis Depay ce soir face à Strasbourg. On jouait la 67e minute et l'OL venait d'obtenir un coup franc à un peu plus de 20 mètres du but alsacien. L'attaquant hollandais a pris deux pas d'allant et expédié le cuir par dessus le mur alsacien, en plein dans la lucarne droite de Kawashima. Une merveille mais surtout une belle étape dans la carrière lyonnaise de Depay.

"Karim Benzema est une inspiration pour moi"

En effet, il s'agissait du 67e but de l'ancien joueur du PSV Eindhoven sous le maillot de l'OL. Soit un de mieux que Karim Benzema. Les deux joueurs ont mis à peu près le même temps pour atteindre ces totaux (quatre années). Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Memphis Depay a expliqué combien cela lui faisait plaisir.

"Je suis très heureux de ce doublé mais surtout de la victoire collective. Karim Benzema est une inspiration pour moi. C’est un honneur de le dépasser. J’essaye toujours de m’améliorer match après match. Je suis en confiance et j’essaye d’être important pour l’équipe."