OL - RC Strasbourg : la joie mesurée de Sage, qui livre le verdict de la blessure de Lacazette

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Au bout du suspense, l'Olympique Lyonnais a battu ce mardi le RC Strasbourg aux tirs au buts (0-0, 4-3 t.a.b.) en quart de finale de la Coupe de France et est le premier club à avoir décroché son billet pour le dernier carré. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Gones, Pierre Sage, est apparu soulagé de cette qualification et satisfait de la prestation de ses joueurs.

"C'est une qualification logique"

"Côté suspense et spectacle, c'était bien pour les supporters. Mais je pense qu'on aurait pu l'emporter avant. On a réalisé un bon match dans son ensemble, on a été incisifs en seconde période. C'est une qualification logique, Strasbourg a bien défendu, ils ont fermé les espaces, on a eu du mal à accélérer le jeu. Il y avait deux projets assez clairs ! On n'est pas tombés dans le piège des contres, alors que nous étions à deux derrière, pour avoir huit positions hautes. Pareil sur les coups de pied arrêtés en fin de match, un autre péril. On a fait un match sérieux, on a géré ces deux phénomènes-là", a confié Pierre Sage avant de donner des nouvelles d'Alexandre Lacazette, sorti sur blessure lors de cette rencontre.

"Visiblement ce n’est qu’une béquille. Je pense qu’un jour ou deux de repos et des soins l’aideront à récupérer pour qu’il puisse jouer contre Lens dimanche. Ce n’est pas très inquiétant."

Coupe de France : l'OL rejoint le dernier carré en écartant Strasbourg https://t.co/7j8rblYv2D — But! Football Club (@club_but) February 27, 2024

Podcast Men's Up Life