OL, Real Madrid : Blanc a pris Benzema et Modric pour rappeler ses joueurs à l'ordre

Dans la conférence de presse qu'il a tenu hier et que nous avons relayée sur notre site, Laurent Blanc est longuement revenu sur la défaite de son équipe à Auxerre (1-2) vendredi dernier. Défaite qu'il n'a pas suivie du bord du terrain car il se remettait de sa pneumopathie. Le Président a rappelé aux jeunes Lyonnais toute l'importance du mouvement, assurant que des joueurs capables de gagner en marchant comme Lionel Messi, il y en avait peu et ils n'étaient pas dans son effectif.

Mais il a aussi pris Karim Benzema et Luka Modric en exemple pour inciter ses jeunes à se dépasser : "On doit faire plus dans le domaine du mouvement, il faut créer. C'est la chose la plus difficile mais toutes les équipes sont soumises à ça. Quand des gars de 36-37 ans sont tout le temps en mouvement... Et pourtant, ils ont tout gagné. Nous, on n'a pas tout à fait respecté le jeu à Auxerre". On verra demain au stade Raymond-Kopa si le message a été entendu par les Gones !