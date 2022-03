OL : reconversion, critiques... Thiago Mendes valide le choix contesté de Peter Bosz

Zapping But! Football Club L'OL doit-il se battre pour conserver Emerson Palmieri ?

Reconverti défenseur central depuis le mois de janvier, Thiago Mendes se satisfait de sa situation à l'OL, lui qui est passé de second choix dans le cœur du jeu à titulaire dans son nouveau rôle. Présent en conférence de presse ce vendredi, le Brésilien a évoqué son repositionnement : «Je tiens à souligner que je suis milieu de terrain. Mais je suis là pour aider l'équipe. Je me donne à 100%. Je me sens bien tout de même en tant que défenseur central».

Parfois critiqué pour ses sautes de concentration, l'ancien Lillois a bien redoré son image en sortant deux grosses prestations contre le FC Porto. « La clé est le travail. Je suis content de jouer dans cette position, car je peux aider l'équipe. Le plus important est que je puisse jouer et que je progresse », a-t-il lâché, satisfait d'avoir calmé les critiques :

« Depuis que je suis là, j'ai entendu beaucoup de critiques. J'ai toujours cherché à travailler et à donner le meilleur de moi-même. Ces critiques m'ont permis d'avancer, de progresser, de travailler dur. Je fais ça pour l'équipe et le public ».

Thiago Mendes valide son nouveau poste Même s'il a bien conscience qu'il n'évolue pas à son vrai poste, Thiago Mendes assure qu'il prend quand même beaucoup de plaisir dans son nouveau registre à l'OL. Une idée de Peter Bosz qu'il cautionne à 100%, trop heureux d'être titulaire.

Alexandre Corboz

Rédacteur