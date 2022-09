OL : révélations sur les difficultés rencontrées par John Textor pour le rachat

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Présenté en grandes pompes le 21 juin dernier, John Textor n'a toujours pas racheté les parts de Pathé et IDG dans le capital de l'OL. L'Equipe a révélé hier que l'homme d'affaires américain continuait de chercher un financement alors que la date butoir du 30 septembre arrive à grands pas. Mais le quotidien sportif explique aujourd'hui que ces difficultés sont nées d'une volonté des créanciers du club rhodanien d'avoir plus de garanties que ce qui était prévu à la base. Donc que la responsabilité de Textor n'est pas engagée...

"Selon des sources proches du club et du dossier en particulier, il existe près d'une douzaine d'institutions financières qui détiennent actuellement la dette d'OL Groupe, et elles sont tenues d'accepter à l'unanimité un changement de contrôle. Avant de consentir à la transaction, ces banques ont demandé à John Textor de fournir un capital supplémentaire afin de baisser le niveau d'endettement du club. Cela a compliqué l'affaire et le pessimisme serait né à ce moment-là. Mais ces mêmes sources assurent que Textor semble finalement disposé à apporter des capitaux en plus pour réduire les emprunts du club. Et sa décision d'assister au match de dimanche contre le PSG, avec sa femme et son fils, semble être un bon indicateur que les choses avancent."