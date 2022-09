OL : Riolo défend les Gones et se remet Aulas dans la poche

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

La défaite, certes. Et pour l'Olympique Lyonnais, s'incliner deux rencontres consécutives, à Lorient et à Monaco, n'est pas nécessairement acceptable. Hier soir, dimanche, c'était toutefois sur la pelouse de l'AS Monaco, l'un des cadrons de la Ligue 1 et à défaut de prendre des points, les joueurs de Peter Bosz ont su revenir au score, en fin de match, et se procurer plusieurs occasions franches.

Jamais avare de critiques, le consultant de RMC, Daniel Riolo, a d'ailleurs tenu à souligner que l'on ne pouvait comparer les deux défaites des Gones. "Le match de l'OL n'est pas mauvais ce soir (...) ils ont fait un bien meilleur match que face à Lorient avec plus de pressing, plus de choses intéressantes dans le jeu." Il n'en fallait pas plus pour que Jean-Michel Aulas, pas toujours très proche de Riolo dans ses constats, retweete l'opinion de l'homme de radio.