OL : Rudi Garcia a accueilli un renfort inattendu

Sur OL TV, repris par le site Olympique et Lyonnais, Antonin Da Fonseca explique ses nouvelles fonctions de responsable de la performance au sein du club rhodanien. « C’était une volonté du club cette saison de mettre en place un poste de responsable en préparation physique, confie l'ancien préparateur physique. Un rôle transversal qui peut mettre en lice une préparation physique pour toutes les équipes du club, les féminines et les jeunes. Les pros eux sont à part. La préparation physique n’a même pas 30 ans derrière elle donc ça vient progressivement, on a mis des préparateurs physiques puis des préparateurs par pôles puis des responsables. »

Une grosse évolution au niveau de la prépa physique

Et à Da Fonseca de mettre en avant les efforts déployés par l'OL pour se structurer. « On a un préparateur médical et un responsable nutrition qui, avec moi, constituent un pôle de performance. Quand je suis arrivé en 2010, on était que 4 préparateurs physiques. Le fait d’avoir des nouvelles technologies plus la mise en place de formations de haut niveau, 90 % des gens ont a minima un master en prépa physique, avec les technologies GPS ou de calcul cardiaque, plus le fait d’aller chercher des idées dans d’autres sports, ça nous a permis de bien évoluer. On va assez loin désormais grâce à la technologie qui est au cœur de notre métier. »