OL : Rudi Garcia annonce déjà la couleur au FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’OL est toujours vivant. Malgré quelques soubresauts depuis le début de l’année civile, les Gones restent en course pour le titre et pointent à cinq unités du LOSC au classement après leur large succès contre le SCO d’Angers hier (3-0).

À peine le match de clôture de la 32e journée de L1 terminé hier au Groupama Stadium, Rudi Garcia s’est projeté sur la prochaine rencontre des Gones contre le FC Nantes, dimanche à la Beaujoire (21h).

« Il faut arriver avant ces confrontations en ayant fait le plein »

« Il savoir mettre la pression. On a eu les occasions d’être premiers, à Reims (1-1) ou contre le PSG (2-4), et finalement on ne les a pas saisies, a-t-il rappelé en conférence de presse au sujet de la course au titre. On est quatrièmes, donc on peut avoir peur de quoi ? De rien. Il faut se lâcher, se concentrer sur nous et être en capacité de gagner à Nantes. Parce qu’après il y aura Lille (le 25 avril) et Monaco (le 2 mai), donc il faut arriver avant ces confrontations en ayant fait le plein. Monaco a marqué aussi trois fois (contre Dijon, 3-0). Ça peut se jouer à un but. On verra bien, mais c’est pour ça qu’il faut être bons dans tous les domaines. »